В платье цвета слоновой кости: роскошный образ Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III

Принц и принцесса Уэльские присоединились к официальной части коронации Чарльза III. Для исторического дня Кейт Миддлтон избрала платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen.

Жена принца Уильяма всегда смотрится безупречно. Она умеет подбирать одежду, которая удачно подчеркивает все прелести ее утонченной фигуры. Кэтрин ошеломила своим образом и на коронации Чарльза III, отмечает 24 Канал.

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Изысканный look Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III

Принцесса Уэльская появилась в Вестминстерском аббатстве в платье цвета слоновой кости Alexander McQueen. Наряд был из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Образ подготовил любимый дизайнер принцессы.

Поверх платья Кэтрин надела мантию, но нарушила многовековую традицию и отказалась от тиары. Вместо этого украшения выбрала головной убор Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками.

Образ супруги принца Уильяма дополнили жемчужные и бриллиантовые серьги, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, а также ожерелье королевы Елизаветы II, изготовленное в 1950 году по просьбе короля Георга VI для его дочери. Как всегда, у Кейт была безупречная прическа и макияж.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Фото Sky News



Кейт Миддлтон на коронации / Фото Sky News

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