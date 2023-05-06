В платье цвета слоновой кости: роскошный образ Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III
Принц и принцесса Уэльские присоединились к официальной части коронации Чарльза III. Для исторического дня Кейт Миддлтон избрала платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen.
Жена принца Уильяма всегда смотрится безупречно. Она умеет подбирать одежду, которая удачно подчеркивает все прелести ее утонченной фигуры. Кэтрин ошеломила своим образом и на коронации Чарльза III, отмечает 24 Канал.
Не упустите Коронация Чарльза III: все, что нужно знать – хронология событий
Изысканный look Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III
Принцесса Уэльская появилась в Вестминстерском аббатстве в платье цвета слоновой кости Alexander McQueen. Наряд был из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Образ подготовил любимый дизайнер принцессы.
Поверх платья Кэтрин надела мантию, но нарушила многовековую традицию и отказалась от тиары. Вместо этого украшения выбрала головной убор Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками.
Образ супруги принца Уильяма дополнили жемчужные и бриллиантовые серьги, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, а также ожерелье королевы Елизаветы II, изготовленное в 1950 году по просьбе короля Георга VI для его дочери. Как всегда, у Кейт была безупречная прическа и макияж.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Фото Sky News
Кейт Миддлтон на коронации / Фото Sky News
Предыдущие выходы принцессы Уэльской
- Перед коронацией принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили паб в квартале Сохо вблизи Букингемского дворца. В заведение, которое готовится к наплыву гостей, они доехали на метро. Для этого выхода Кэтрин выбрала длинное красное пальто от Eponine London.
- Перед этим Кейт Миддлтон посетила организацию The Baby Bank в Виндзоре, где помогла волонтерам. Она продемонстрировала светлый и элегантный образ – надела молочную кофту, двухбортный блейзер от Reiss и брюки черные от LK Bennett.
- На приеме в Букингемском дворце, состоявшемся 5 мая, Кэтрин была в роскошном синем платье.