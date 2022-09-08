В коричневом платье в горошек: Кейт Миддлтон отвела детей в школу

Дети герцогов Кембриджских пошли в школу. В сети появилось несколько фотографий, на которых видно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей на обучение. Кэтрин, как всегда, продемонстрировала изысканный наряд.

Летом королевская семья была на каникулах, а сейчас дети возвращаются на учебу, а герцоги Кембриджские – к работе. Теперь Кейт Миддлтон будет чаще появляться на публике и демонстрировать новые эффектные осенние образы.

Смотрите также Из Лондона в Виндзор: почему Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в новый дом

Элегантный осенний look Кейт Миддлтон

Кембриджская герцогиня выбрала для важного дня коричневое платье-рубашку длины меди с принтом в белый горошек от бренда Rixo. Соединила такой аутфит с замшевыми туфлями-челноками коричневого цвета. Из аксессуаров образ завершили серьги с жемчужными подвесками.

Длинные роскошные волосы Кэтрин аккуратно уложила и распустила. На лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Принц Уильям шел с детьми в школу в синем костюме, голубой рубашке и темных туфлях. Сыновья герцогов одели одинаковые клетчатые светлые рубашки с короткими рукавами и шорты. Принцесса Шарлотта отправилась в школу в синем платье-рубашке в мелкую клеточку, синих носках и черных балетках. Ее красивые волосы были заплетены в лаконичную прическу.

На лицах герцогов и их детей сияли улыбки. Похоже, что все рады началу нового учебного года.