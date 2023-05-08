Новая эра монархии: какой тайный смысл имели роскошные головные уборы Кейт Миддлтон и Шарлотты
Источник:Vogue
На коронации Чарльза ІІІ Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта предстали не в тиарах, а в цветочных головных уборах. Стало известно, что означают эти украшения и каким символом является монархия.
Коронация Чарльза III, наряды королевских лиц и их символика – до сих пор обсуждаемые объекты в сети. На церемонии удивила принцесса Уэльская, нарушившая многовековую традицию и представшая в головном уборе.
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Что означают головные уборы Кейт и Шарлотты
Кейт Миддлтон украсила прическу нарядом от Jess Collett x Alexander McQueen из хрусталя и серебряной нити в виде лепестков.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
В похожем обруче-наряде появилась принцесса Шарлотта, ее украшение было меньше и более лаконичным.
Принцесса Шарлотта / Фото из инстаграма королевской семьи
Как объясняют эксперты, Чарльз ІІІ ввел в своей коронации необычный мотив. Монарх включил в приглашение Зеленый Человек – это герой британского фольклора, символизирующий возрождение и весну. Он носит корону из дуба и других цветов.
Надев такие головные уборы, принцесса Уэльская и принцесса Шарлотта отдали дань пожеланиям и нравам короля. Он ведь всю жизнь интересовался природой и окружающей средой.
Кроме того, накануне коронации было немало разговоров, появится ли Кейт Миддлтон в тиаре или выберет другой вариант. Очевидно, Кэтрин пошла своим путём, называемым "новой эрой монархии". За ней повторила и маленькая Шарлотта.
- Заметим, не менее ошеломляющим было и наряды принцессы Уэльской. Она предстала в платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen. Это наряд из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Сверху Кэтрин накинула мантию со всеми регалиями. В белом платье и накидке была принцесса Шарлотта.
- Выбор белого цвета более ясен и понятен. На все торжественные события в Великобритании принято одевать светлый наряд. Члены королевской семьи давно носят на коронациях белое, демонстрируя новые начинания и путь.