Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили в паб и выпили сидр перед коронацией: редкие фото
Источник:People
В преддверии выходных, посвященных коронации, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили паб в квартале Сохо недалеко от Букингемского дворца. В заведение, которое готовится к наплыву гостей, они доехали на метро.
В четверг днем, 4 мая, Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в пабе Dog&Duck Pub, чтобы отметить работников сферы обслуживания. Ожидается, что сотни тысяч человек прибудут в Лондон, чтобы увидеть королевские гуляния, поэтому в пабе со 150-летней историей, расположенном менее чем в двух километрах от Букингемского дворца, будет аншлаг и ряд праздничных мероприятий к коронации Чарльза ІІІ.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили в паб перед коронацией
Примечательно, что принц и принцесса Уэльские приехали в паб на метро – новой линией, названной в честь покойной Елизаветы II. Они пообщались с персоналом и встретились с представителями других заведений гостеприимства и отдыха в районе Сохо.
После королевские супруги поздоровались с толпой, собравшейся на улице. Принц Уильям даже пошутил, что "выпил немного сидра" в пабе Dog & Duck Pub, но свои коронационные обязанности ставит на первое место. "Я буду пить после коронации, но не сейчас", – с юмором добавил он.
Выражаем огромную благодарность работникам транспорта и гостеприимства, которые будут так усердно работать в коронационные выходные,
– говорится в публикации.
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Для выхода накануне коронации Чарльза ІІІ Кейт Миддлтон выбрала длинное красное пальто от Eponine London. Она одевала его во время визита в Уэльс и по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. Яркий образ принцесса Уэльска дополнила белыми туфлями на каблуке и гармоничной сумочкой.
- Кстати, предполагают, что на коронацию Чарльза ІІІ Кейт Миддлтон оденется в семейные реликвии и почтит принцессу Диану, надев ее украшения.