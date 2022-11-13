Кейт в колье Елизаветы II, а Чарльз на службе: королевская семья отмечает День памяти

В субботу, 12 ноября, королевская семья появилась в Альберт-холле в Лондоне, чтобы отметить День памяти. Там Кейт Миддлтон отдала честь покойной Елизавете II, а 13 ноября Чарльз III впервые в качестве монарха провел ежегодную службу.

Серия мероприятий по увековечиванию памяти погибших в войне началась с фестиваля – концерта в честь павших британских солдат. Там показали архивные кадры с Елизаветой II, которая считала День памяти одним из важнейших мероприятий в своем королевском календаре. В то время как в воскресенье, 13 ноября, состоялась служба возле Кенотафа.

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Чарльз ІІІ провел службу в День памяти

Чарльз ІІІ впервые в качестве монарха отдал дань памяти погибшим в войне воинам – возглавил королевскую процессию и вместе с сыном Уильямом, сестрой Анной и братом Эдвардом возложил венки к Кенотафу. Принцесса Кейт и королева-консорт Камилла наблюдали за службой с балкона здания Министерства иностранных дел и по делам Содружества.

После этого состоялся традиционный марш, к которому присоединились 10 тысяч ветеранов.

Кейт Миддлтон надела колье Елизаветы II

На фестиваль памяти в королевском в Альберт-холле принцесса Уэльская надела роскошное черное платье из креп-шифона от британского бренда Self Portrait. В ее гардеробе есть такое же, но белого цвета. Эта вещь стоит всего 260 долларов, информирует Express.

Однако все внимание было приковано к декольте Кейт Миддлтон. На концерт она подобрала колье-чокер с жемчугом и бриллиантами, который принадлежал Елизавете II. В этом же ожерелье и серьгах принцесса Уэльская была на государственных похоронах Ее Величества 19 сентября 2022 года.