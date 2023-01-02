Солистка группы KAZKA показала, как отпраздновала Новый год с любимым: чувственные фото

В этом году многие звезды в новогоднюю ночь были не на сцене, как обычно, а дома в семейном кругу. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отпраздновала с бойфрендом и показала редкие романтические фото.

В сентябре Александра Зарицкая впервые показала бойфренда, которого долго прятала от лишних глаз. Им оказался музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко, работающий под именем HAWX. Певица крайне редко позирует с ним для соцсетей, так что новые кадры в сторис захватили ее инстаграм-фолловеров.

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Александра и Павел позировали на фоне елки с двумя собаками. На одном из фото лидер KAZKA нежно поцеловала любимого в щечку. Интересно, что новый 2023 год она встретила почти без макияжа и в комфортной объемной одежде, а не в концертном секси-костюме.

"Верим в чудеса", – подписала Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото из инстаграм-сторис солистки KAZKA

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото из инстаграм-сторис музыканта

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Судя по интерьеру и KAZKA-декоре, Новый год пара праздновала в доме певицы под Гостомелем. В марте в него ворвались российские оккупанты и разграбили. Они украли полотенцесушитель, колонку и разбили топором авто.

"Мне не жалко вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Ощущения, что ворвались в твою крепость и унизили", – комментировала Зарицкая в апреле.