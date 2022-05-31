Каждый вечер соскребаю себя от пола, – Злата Огневич ответила тем, кто хейтит ее за макияж
Источник:СТБ
Во время войны Злата Огневич не исчезла ни со сцены, ни со сторис. Перед публикой и фоловерами в инстаграме она появляется с макияжем и в стильных look. Как выяснилось, за хорошей вид звезде частенько "прилетает".
У Златы Огневич почти полмиллионная аудитория, и чуть ли не каждый день она получает хейт за свой безупречный внешний вид. В сети говорят, что во время войны певица не имеет права делать мейк и покупать новую стильную одежду.
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Злата Огневич отвечала на хейт за красоту
Я даже не представляю степени страданий людей, которые находятся в бомбоубежищах, месяцами нормально не ели, у которых нет медикаментов, обезболивающих. Но я не имею права терять себя,
– заявила Злата Огневич.
Злата Огневич во время войны в Киеве: фото
К тому же целых два месяца она не ходила в салоны красоты, даже маникюр делала сама. Однако на третий месяц войны возвращается к бьюти-процедурам и шоппингу, ведь понимает, как важно сейчас поддерживать бизнес.
"Впервые за два месяца попала в студию красоты. Я поддерживаю экономику страны. Покупаю вещи только украинских дизайнеров. Они классные, креативные. Сейчас особо призываю поддерживать наш продукт. Это очень важно", – считает Злата Огневич.
Она просит всю страну жить здесь и сейчас, не пренебрегать своей красотой и здоровьем, ведь это точно не ускорит нашу победу в войне с Россией.
Надо ухаживать за собой, питаться, поддерживать здоровье в норме и главное – помогать людям. Чтобы не скатиться в эмоциональную яму, не впасть в депрессию. Я каждый вечер соскребаю себя от пола после всех этих новостей. Я пропускаю эту боль через себя. Но каждый раз говорю себе: "Я не имею права упасть",
– эмоционально заявила артистка.
К слову, ухаживать за собой и подчеркивать свою красоту призывает не только Злата Огневич:
- певица Оля Цыбульская на собственном примере доказывает женщинам, что "быть красивой в военное время – не стыдно", ведь их немытые головы на фронте не помогают;
- телеведущая Леся Никитюк вообще запустила флешмоб "красота для ВСУ", из-за которого нарвалась на хейт за объективацию украинок.