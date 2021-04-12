Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась ярким фото из-за кулис шоу "Голос страны-11". Она примерила роскошное платье с цветочным принтом и декольте.

В воскресенье, 11 апреля, состоялся 12 выпуск известного вокального шоу "Голос страны". Его ведущая Катя Осадчая неизменно очаровала публику новым look. Звезда обнародовала фото образа на личной странице.

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость предстала перед камерой в изящном и элегантном аутфите, что прекрасно подойдет для светских выходов весной. Катя Осадчая примерила белое миниплатье с розовым цветочным принтом, объемными рукавами и шлейфом по бокам. Звезда похвасталась стройной фигурой и откровенным декольте.

Наряд телеведущая соединила с серебристыми босоножками на невысоких каблуках. Роскошный образ дополняли массивные серьги-подвески, кольцо, несколько браслетов на руках и тонкая цепочка на шее.

Катя Осадчая распустила волосы и уложила их пышными локонами, которые зачесала на один бок. На лице она сделала красивый макияж. Звезда накрасила веки темными тенями, а губы подчеркнула бежевой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонников очаровал новый аутфит телезвезды. Своими впечатлениями они поделились в комментариях: