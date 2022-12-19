"Несмотря на все": Катя Осадчая украсила елку с Горбуновым и сыновьями – атмосферное видео

Украинская ведущая Катя Осадчая высказала свое мнение о праздновании Нового года и Рождества. Она объяснила, что хочет подарить детям праздник – поэтому на днях украсила елку с мужем и детьми.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала трогательное видео на личной странице. Она показала, как украсила елку к праздникам вместе с Юрием Горбуновым и сыновьями.

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Осадчая с мужем и детьми украсили елку

Катя Осадчая показала уютное семейное видео, на котором все члены семьи украшают новогоднюю елку – и Юрий Горбунов, и старший сын Иван, и младший Данило.

Елке быть, несмотря ни на что! Николаю быть, несмотря ни на что! Победы быть! Успели к Николаю украсить елку накануне и на пару часов погрузились в мирную жизнь. Нашим детям, несмотря ни на что, Николай принес подарки под подушку, резку не принес… резку с убийственным зарядом понес в Кремль, надеюсь,

– поделилась Катя Осадчая.

Как Осадчая с семьей украсила елку: видео

Осадчая о праздниках

Накануне Катя Осадчая публиковала сообщение о новогодних и рождественских праздниках. Ведь люди имеют на этот счет разные мнения.

Новые тревоги вообще наводят на желание упразднить все. Было много споров по поводу елки в Киеве, но в Буче украшенная елка стала символом возрождением, в Харькове главную елку украсили на станции метро и она символ несгибаемого города.

– писала ведущая.

Звезда прибавляла, что очень хочет вернуться в мирное время, но сейчас осознание всего ужаса не сочетается с праздничным настроением. Однако она решила, что праздник у нее дома точно будет – по крайней мере, для детей.

"Для них важно иметь радость в это время. Конечно, мы не сможем праздновать так, как это было в прошлых годах, да и нет на это желания, но мы все равно можем найти способы сделать его особенным для наших деток, поэтому планы на эти выходные следующие: украсить елку, подготовиться к Николаю и быть вместе.