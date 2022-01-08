Катя Осадчая уехала в Таиланд с мужем и сыновьями: фото с райского курорта

В новогоднюю ночь супруги работали в Буковеле, а через несколько дней отдыхали в Яремче. Вдоволь насладившись зимой, Катя Осадчая и Юрий Горбунов взяли сыновей и улетели в Таиланд.

Пока украинский бомонд отдыхает в Мексике, Катя Осадчая и Юрий Горбунов изучают контрастный Таиланд. В тропиках их застало не только солнце, но и ливень. Однако и супруги, и их сыновья все равно радуются любой погоде.

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На райском курорте телезвезды отдыхают от съемок, камер и публичных выступлений, но родительские обязанности никто не отменял. "И только голоса выдают, что спокойствие очень временное. Скоро мама встанет и пойдет развлекать", – жалуется ведущая в сети.

Однако, судя по инстаграм-сторис, непоседливого Ивана Горбунов "взял на себя", ведь из уст мальчика только и звучит: "Папа". В то время Катя Осадчая нежится на белом песке и снимает контент для фолловеров.

Солнце и море – моя подзарядка,

– поделилась многодетная мамочка.

Фото Кати Осадчей и Юрий Горбунова из Таиланда

Катя Осадчая на пляже в Таиланде / Фото с инстаграма ведущей

Катя Осадчая на пляже в Таиланде / Фото с инстаграма ведущей

Катя Осадчая на пляже в Таиланде / Фото с инстаграма ведущей

Юрий Горбунов с сыном в Таиланде / Фото с инстаграма ведущей

Юрий Горбунов на пляже в Таиланде / Фото с инстаграма ведущей

Старший сын Горбунова и Осадчей в Таиланде / Фото с инстаграма ведущего

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