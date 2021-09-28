Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с 19-летием: архивные фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая 19 лет назад впервые стала мамой. Тогда она родила сына Илью. Сейчас парень находится на обучении в США, однако звездная мама не может обойти вниманием чрезвычайно особый день и поделилась трогательными архивными фото, на которых позирует с первенцем.

Катя Осадчая родила первого сына в 19-летнем возрасте. Она до сих пор помнит те неповторимые эмоции, когда впервые увидела лицо Ильи. В невероятно счастливый и важный для нее день ведущая обнародовала редкие фотографии.

Читайте также Юрий Горбунов рассказал, кем станет сын Осадчей от первого брака после обучения в США

Фото Кати Осадчей с сыном Ильей

Ведущая на снимках позировала с Ильей в разном возрасте. Поскольку он полетел на обучение в США, то день рождения они не смогут отпраздновать вместе. Осадчая отметила, что впервые они проведут этот день за тысячи километров друг от друга.

Особые пожелания известная мама выразила сыну лично, а с более 1,7-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме поделилась миловидными фотографии.



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото с инстаграма ведущей



Син Каті Осадчої – Ілля / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадчая с сыном Ильей / Фото с инстаграма ведущей

Текст публикации Кати Осадчей:

Илье сегодня исполняется 19 лет. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать его праздничным.

Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальное – скажу лично.

На первом фото мне 19, а Илье – полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой.