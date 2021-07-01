Жару чувствую сильнее, – Катя Осадчая рассказала, как проходит ее беременность летом

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая ожидает рождения третьего ребенка. Она очень редко рассказывает о своем состоянии, но на этот раз поделилась, как переживает беременность в период лета. По ее словам, звезда часто не может делать все, что хотелось бы.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая несколько месяцев назад удивила новостью о своей беременности. С тех пор звезда очень редко рассказывает о своем особом состоянии.

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На днях Катя Осадчая опубликовала новый пост на личной странице. Она поделилась, что лето 2021 года для нее – особенное.

Обычно телеведущая устраивает прогулки на велосипеде, но на этот раз она не может делать все, что привыкла. Также знаменитость намного больше ощущает жару.

У меня это лето особенное, не все могу делать, что привыкла, к примеру, этим летом велосипед из гаража не выезжает. А еще жару чувствую сильнее и кондиционер мой лучший друг,

– поделилась Катя.

Образ Кати Осадчей

Телеведущая опубликовала новое фото. Она позировала перед камерой в белом топе, поверх которого надела розовое объемное платье длины макси.

Катя Осадчая собрала волосы в аккуратный пучок. Звезда не делала макияж, похваставшись натуральной красотой.

Поклонники поделились впечатлениями от новой фотографии знаменитости: