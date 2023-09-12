Катя Осадчая впервые отреагировала на скандалы вокруг Юрия Горбунова: "Никто не ищет правды"
Источник:Viva
Ведущая Катя Осадчая прокомментировала критику, которую получает во время войны. Также она впервые высказалась о скандале вокруг Юрия Горбунова.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая 12 сентября отмечает день рождения – ей исполнилось 40 лет. В этот день она дала большое интервью, в котором прокомментировала критику в сторону супругов.
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Катя Осадчая о скандалах Горбунова
Катя Осадчая впервые прокомментировала скандалы вокруг мужа Юрия Горбунова. По мнению ведущей, сейчас в обществе царит "нежелание разбираться, видеть и слышать причины" происходящих событий. По словам Осадчей, вышедшее после громкого скандала интервью Горбунова посмотрел незначительный процент людей из тех, кто его критиковал.
К сожалению, объяснения никому не нужны. Например, после этой истории еще 52 фильма получили финансирование, но дальше уже никто не стал разбираться. Никто не ищет правды, не ищет привлечения к ответственности тех, кто действительно виноват, все мыслят ситуативно,
– высказалась Катя.
Катя Осадчая с мужем / Фото из инстаграма ведущей
По ее мнению, украинское общество ищет врагов. Она пришла к выводу: "люди, которые никого не теряли, не могут унести шанс на помощь у тех, кому она нужна".
Вывод, что мы были объединенным обществом в начале полномасштабного вторжения, а сейчас, к сожалению, мы это потеряли. Теперь мы начинаем искать врагов внутри страны. Мы боремся с внешним врагом и одновременно грыземся внутри страны. Люди нетерпимы и могут сильно оскорблять друг друга,
– считает Осадчая.
Катя Осадча о критике в ее сторону
Осадчая получает хейт и в свою сторону, часто это связано с проектом "Поиск пропавших", Ведущая отметила, что не ожидает благодарности за волонтерскую деятельность. Она призналась, что работать в гуманитарном секторе непросто. Но она не будет останавливаться даже, несмотря на хейт.
"Да, были моменты, когда продолжать работать в таких масштабах в гуманитарном секторе было трудно, но я не имею права останавливаться. В комментариях я видела, кто-то написал что-то вроде: "Зачем она ищет пропавших, кому это нужно?". Несмотря на это, я буду продолжать их искать, чтобы каждый вернулся домой".
Скандал вокруг Юрия Горбунова
- Еще в июле стало известно, что компания Юрия Горбунова выиграла творческий конкурс, объявленный государственным предприятием. Студия хотела снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен. Украинцы выступили против – в сети разразился скандал. К тому же пользователи заметили, что сюжет сериала напоминает российское шоу "Жуки" в 2019 году.
- Еще один скандал разгорелся из-за выездов ведущего за границу. Издание "Цензор.НЕТ" утверждало, что ведущий пересекал границу Молдовы и якобы "ездил на элитный курорт в Испании".
- Юрий Горбунов возразил, что ездил на испанские курорты. Также он отказался от государственных средств, но, вероятно, сериал будет снимать. Кроме того, шоумен заявил, что готов отказаться от ордена "За заслуги" II степени и передать его военным.