Катя Осадчая пришла на эфир "Танцев со звездами": фото с любимым
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Телеведущая Катя Осадчая поддержала Юрия Горбунова на "Танцах со звездами". Поскольку 10 выпуск был посвящен семье, то звездная жена пришла к любимому, где наблюдала за всем за кулисами.
Молодые родители не забывают о романтике и часто проводят время только вдвоем. Так, Осадчая пришла на "Танцы со звездами", где работает ее муж.
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Осадчая и Горбунов на "Танцах со звездами"
Юрий сделал селфи с любимой за кулисами проекта. На их лицах сияла улыбка. Видно, что супруги невероятно счастливы в этот семейный вечер.
Осадчая пришла на проект в бархатном платье изумрудного цвета. Наряд обнажил плечи знаменитости, что придало ее аутфиту женственности и обольстительности. Волосы ведущая уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями. Образ завершила красивая вишневая шляпка.
"Сегодня на "Танцах со звездами" семейный вечер! Моя любовь со мной! Все работают!", – написал Юрий под фото. Вероятно, Осадчая снимала за кулисами сюжеты для "Светской жизни".
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего
В комментариях пару засыпали комплиментами.
- "Вы прекрасны!"
- "Вы невероятны!"
- "Идеальная пара и прекрасная семья!"
- "Сказочная семейная пара! Будьте здоровы, счастливы, мы вас любим!"
- "Вот лучшая семейная пара вечера!"