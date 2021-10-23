Катя Осадчая примерила наряд от Андре Тана: фото с любимым

Украинская телеведущая Катя Осадчая в коллаборации с Андре Таном презентовала осеннюю капсулу. На торжественное представление она пришла в бежево-белом наряде из коллекции.

Это уже вторая коллаборация модельера и ведущей, поэтому поклонники с нетерпением ждали момент, когда смогут ознакомиться с коллекцией Timeless.

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Образ Кати Осадчей

На презентацию Катя пришла в бежевом платье с белым цветочным принтом. У наряда длинные рукава и красивый вырез на ноге, что добавляло образу изюминки. Поверх надела кардиган, что также пошит в бежево-белых оттенках и с подобным принтом. Соединила такой look со светлыми туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы Катерина уложила ровно и надела на голову белый берет. На лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Дополнили аутфит роскошные минималистичные серьги.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего

Юрий Горбунов позировал рядом с женой в total black look. Он поддерживал любимую и радовался за нее. А под фото написал: "Моя Катруся большая молодец! Сегодня состоялась презентация новой коллекции в коллаборации Кати с Андре Таном. Любимую такие события вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю творческие замыслы! Первая коллекция была очень успешной! Надеемся, что вторая будет еще круче. Так держать!".

, Андре Тан стремился создать коллекцию, которая будет популярна не один год. Он использовал цветовую гамму, которая никогда не выходит из моды, а также добавил цветочные принты, которые, по словам его бабушки, защищают от сглаза.