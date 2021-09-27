Катя Осадчая позировала в стильном осеннем образе: фото в кардигане и джинсах

27 сентября 2021 , 10:03
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Источник:

инстаграм Кати Осадчей

Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала атмосферными осенними фотографиями. В воскресенье она сфотографировалась на фоне красивого пейзажа в джинсах и кардигане.

 

Катя Осадчая выходные провела с семьей. Она насладилась этим временем, ведь впереди новая рабочая неделя, насыщенная на съемки.

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Осенний look Кати Осадчей

Звезда позировала на фоне невероятно красивого осеннего пейзажа. Катя предстала перед объективом в светло-синих джинсах, футболке с принтом и розовом вязаном кардигане. Талию звездной мамочки подчеркнул тонкий коричневый ремешок, а соединила она комфортный наряд с белыми кроссовками.

Волосы Осадчая собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.

Осень. Хороший воскресный день. У нас небольшой заплыв и угощение у родителей,
– написала Осадчая под фото.


Осенний образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Осенний образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Под публикацией подписчики ведущей засыпали ее комплиментами.

  • "Катя, вы невероятно красивая!"
  • "Какая красота на фоне! Счастья вашей семье, детям. Успехов во всем. Любим вас!"
  • "Прелестная Катерина!"
Автор: Христина Кобак