Катя Осадчая позировала в стильном осеннем образе: фото в кардигане и джинсах
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала атмосферными осенними фотографиями. В воскресенье она сфотографировалась на фоне красивого пейзажа в джинсах и кардигане.
Катя Осадчая выходные провела с семьей. Она насладилась этим временем, ведь впереди новая рабочая неделя, насыщенная на съемки.
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Осенний look Кати Осадчей
Звезда позировала на фоне невероятно красивого осеннего пейзажа. Катя предстала перед объективом в светло-синих джинсах, футболке с принтом и розовом вязаном кардигане. Талию звездной мамочки подчеркнул тонкий коричневый ремешок, а соединила она комфортный наряд с белыми кроссовками.
Волосы Осадчая собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.
Осень. Хороший воскресный день. У нас небольшой заплыв и угощение у родителей,
– написала Осадчая под фото.
Осенний образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей
Под публикацией подписчики ведущей засыпали ее комплиментами.
- "Катя, вы невероятно красивая!"
- "Какая красота на фоне! Счастья вашей семье, детям. Успехов во всем. Любим вас!"
- "Прелестная Катерина!"