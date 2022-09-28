Катя Осадчая поздравила сына с 20-летием: редкие фото
Источник:инстаграмм Кати Осадчей
Телеведущая Катя Осадчая поздравила сына Илью с днем рождения. Парню исполняется 20 лет, по этому случаю звездная мамочка опубликовала серию редких фото.
Катя Осадчая родила Илью в браке с нардепом Олегом Полищуком. Первенец ведущей не публичный человек, поэтому его фото редко можно увидеть в сети.
Смотрите также Вызвали скорую помощь: 8-месячная дочь Романа Сасанчина попала в больницу
Катя Осадчая поздравила сына с днем рождения
28 сентября Илье исполнилось 20 лет. По этому случаю звездная мамочка опубликовала серию фотографий, на которых сын изображен в разном возрасте. Илья позировал вместе с Катей и младшим братом.
Илюша, ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя уже сам взрослый. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятная благодарна судьбе за тебя. Ты так быстро вырос, хотя я, как сегодня помню нашу поездку на море на первой фотографии. Все остальное лично. C Днем рождения,
– написала Екатерина под фото.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
В комментариях подписчики Осадчей оставляют приветствие для нее и взрослого сына. Также к поздравлениям присоединились родные, коллеги и друзья.
- Юрий Горбунов: "Многие годы нашему имениннику!"
- Тарас Тополя: "Поздравление имениннику!"
- Наталья Денисенко: "Какой взрослый сын! С днем рождения! Пусть растет счастливым и свободным под мирным небом!"
- Потап: "Поздравляем!"
- Марина Узелкова: "Какой он замечательный! С именинником! Интересных приключений в новом году жизни!"