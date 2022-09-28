Катя Осадчая поздравила сына с 20-летием: редкие фото

Телеведущая Катя Осадчая поздравила сына Илью с днем рождения. Парню исполняется 20 лет, по этому случаю звездная мамочка опубликовала серию редких фото.

Катя Осадчая родила Илью в браке с нардепом Олегом Полищуком. Первенец ведущей не публичный человек, поэтому его фото редко можно увидеть в сети.

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Катя Осадчая поздравила сына с днем рождения

28 сентября Илье исполнилось 20 лет. По этому случаю звездная мамочка опубликовала серию фотографий, на которых сын изображен в разном возрасте. Илья позировал вместе с Катей и младшим братом.