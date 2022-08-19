"Наше яблочко на Спаса": Осадчая поздравила сына с днем рождения и показала фото из роддома

Год назад Катя Осадчая родила третьего сына и стала многодетной матерью. В его первый день рождения, 19 августа, звезда призналась, что Данилко появился раньше запланированного, и вспомнила, как везла себя в роддом.

В первый день рождения младшего Горбунова Катя Осадчая вспомнила, как рожала его в паузе между съемками и репетициями ко Дню Независимости.

Читайте также Надо найти хорошего отца, – Ксения Мишина заговорила об усыновлении ребенка

Как Катя Осадчая рожала сына Даниила

Наш Данилко родился немного раньше запланированного нами. Родители были в хлопотах подготовки ко Дню Независимости, к новому телевизионному сезону и одновременно к рождению младшего. Съемки, планы, ремонт. Все было распланировано, но Даниил решил внести коррективы в наши планы,

– вспомнила Катя Осадчая.

Как выяснилось, ведущая сама везла себя в роддом, ведь Юрий Горбунов был в центре Киева на репетиции парада к 30-летию Независимости. В палате жены он появился в смокинге и уже через пять часов держал на руках еще одного Горбунова – младшего сына Даниила.

"Данилко наше яблочко на Спаса", – трогательно добавила Осадчая, ведь 19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас.

Катя Осадчая с новорожденным сыном Данилом в роддоме / Фото с инстаграма звезды