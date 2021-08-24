Катя Осадчая поздравила с праздником: фото в вышиванке

Украинская ведущая Катя Осадчая поздравила всех с Днем Флага и Днем Независимости. Новоиспеченная мамочка опубликовала трогательное фото, где позировала в красивой белой вышиванке.

24 августа один из самых выдающихся дней в году для всех украинцев. Уже 30 лет мы празднуем день рождения нашей независимости. Ежегодно ленты социальных сетей переполнены огромным количеством поздравлений и ярких фото. Трогательные кадры на своих страницах публикуют и знаменитости.

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Фото Кати Осадчей в вышиванке

Телеведущая, которая на днях в третий раз стала мамой, в День Государственного флага распространила нежную фотографию и поздравила с наступающим Днем Независимости. Катя в теплый солнечный день позировала на камеру в стильной вышиванке белого цвета. Такой наряд придал ее образу женственности.

Волосы звезда уложила ровно и забрала набок. На лице она сделала легкий макияж в коричневых оттенках. На шее Осадчей красовались лаконичные цепочки. Женщина мило улыбалась и наслаждалась моментом.

С Днем Флага и с грядущим Днем Независимости! Наша сила в любви! Ощущение праздника в воздухе,

– написала Катя под снимком.

Катя Осадчая в вышиванке / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Также Осадчая отметила, что в ее семье 24 августа – двойной праздник. В этот день родился ее возлюбленный Юрий Горбунов. Поэтому звездная семья будет отмечать сразу два выдающихся события.

В комментариях поклонники телеведущей засыпают ее комплиментами. Такое фото Кати им изрядно понравилось.