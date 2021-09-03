Катя Осадчая после родов вернулась к работе: фото нового образа ведущей

Украинская телеведущая Катя Осадчая вернулась к работе через 2 недели после родов. Вместе со съемочной группой она побывала на презентации нового сезона "Танцев со звездами". Известная мамочка предстала перед камерой в черном платье и в ярком головном уборе.

19 августа Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Однако женщина долго не засиживалась дома и уже вернулась к работе. Через пять дней после родов она была на концерте Андреа Бочелли, а теперь посетила премьеру нового сезона "Танцев со звездами".

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Новый look Кати Осадчей

Для светского события знаменитость выбрала эффектный образ. Катя предстала перед камерами в двойном черном платье. Наряд состоял из черного мини-платья на широких бретелях и прозрачной накидки с короткими рукавами и блестящими вставками по всей длине. Особой игривости добавляли декоративные перышки, которыми был отделан низ наряда. Такой look Осадчая соединила с блестящими босоножками на высоком каблуке.

Визажисты собрали волосы ведущей в прическу сзади и довершили ее экстравагантным головным убором. Из украшений на звезде красовались изысканные серьги. На лице Екатерины сделали макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.



Катя Осадчая в черном платье / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в черном платье / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, впервые после родов Катя Осадчая появилась на публике в День Независимости. Вместе с мужем Юрием Горбуновым она позировала на Майдане Независимости, где проходил праздничный военный парад.