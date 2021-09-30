Катя Осадчая поразила образом в желтых штанах: фото с концерта

Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на концерте группы TVORCHI. Туда она пришла для съемок сюжетов о светской жизни. Для концерта она выбрала желтые штаны, а также головной убор от дизайнера Ruslan Baginskiy.

Телеведущая вернулась к съемкам вскоре после рождения сына. Она активно общается с коллегами и узнает новые подробности звездной жизни.

Смотрите также Катя Осадчая показала, как в гримерке кормит сына грудью

Новый look Кати Осадчей

А также ведущая поражает новыми стильными образами. На концерт популярной украинской группы TVORCHI Осадчая приехала в широких штанах яркого желтого цвета, черной водолазке и куртке. Соединила одежду с обувью черного цвета на каблуке.

Гармоничным дополнением аутфита стал головной убор от бренда Ruslan Baginskiy. Волосы Екатерина собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Катя Осадчая и TVORCHI / Фото с инстаграма "Светской жизни"



Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей

первый большой сольный концерт группы TVORCHI состоялся 17 сентября в столице. Музыканты устроили музыкально-спортивное шоу на киевском велотреке. На мероприятие пригласили звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых были Даша Квиткова, Никита Добрынин, Надя Дорофеева, группа KAZKA и другие.