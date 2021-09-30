Катя Осадчая поразила образом в желтых штанах: фото с концерта
Источник:инстаграм "Светской жизни"
Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на концерте группы TVORCHI. Туда она пришла для съемок сюжетов о светской жизни. Для концерта она выбрала желтые штаны, а также головной убор от дизайнера Ruslan Baginskiy.
Телеведущая вернулась к съемкам вскоре после рождения сына. Она активно общается с коллегами и узнает новые подробности звездной жизни.
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Новый look Кати Осадчей
А также ведущая поражает новыми стильными образами. На концерт популярной украинской группы TVORCHI Осадчая приехала в широких штанах яркого желтого цвета, черной водолазке и куртке. Соединила одежду с обувью черного цвета на каблуке.
Гармоничным дополнением аутфита стал головной убор от бренда Ruslan Baginskiy. Волосы Екатерина собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
Катя Осадчая и TVORCHI / Фото с инстаграма "Светской жизни"
Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей