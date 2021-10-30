Катя Осадчая поразила образом в ярких нарядах: стильные осенние фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото. Она позировала в новой осенней фотосессии в ярких нарядах.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новые фото на личной странице. Звезда поделилась новым вариантом осеннего образа.

Смотрите также: С Дантесом и Ириной Горовой: Надя Дорофеева показала, как гуляла по Лиссабону

Образ Кати Осадчей

Телеведущая позировала перед объективом на фоне деревьев. Она предстала в бежевой кофточке с V-образным вырезом и лентами, завязанными на шее. Также Катя Осадчая надела белоснежные широкие брюки и короткое морковное пальто.

Знаменитость решила не дополнять наряды аксессуарами, сделав акцент на ярких цветах наряда.

Звезда совместила одежду с белыми кроссовками. Волосы она собрала в элегантный низкий пучок. Осенний аутфит завершил лёгкий макияж. Катя подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

Другие варианты образов от Кати Осадчей