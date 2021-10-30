Катя Осадчая поразила образом в ярких нарядах: стильные осенние фото
Источник:инстаграмм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото. Она позировала в новой осенней фотосессии в ярких нарядах.
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новые фото на личной странице. Звезда поделилась новым вариантом осеннего образа.
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Образ Кати Осадчей
Телеведущая позировала перед объективом на фоне деревьев. Она предстала в бежевой кофточке с V-образным вырезом и лентами, завязанными на шее. Также Катя Осадчая надела белоснежные широкие брюки и короткое морковное пальто.
Знаменитость решила не дополнять наряды аксессуарами, сделав акцент на ярких цветах наряда.
Звезда совместила одежду с белыми кроссовками. Волосы она собрала в элегантный низкий пучок. Осенний аутфит завершил лёгкий макияж. Катя подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды