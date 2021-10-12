Катя Осадчая покорила образом в наряде от украинского бренда: стильные фото
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала стильный осенний образ в наряде от бренда украинского дизайнера.
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая каждый раз все чаще устраивает осенние фотосессии, так как они получаются по-особенному атмосферными. На днях знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице.
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Образ Кати Осадчей
Телеведущая устроила осеннюю прогулку возле озера и среди деревьев. Она позировала перед объективом в нежно-бежевом спортивном костюме от украинского бренда Poustovit, дизайнера Лилии Пустовит. Комплект состоял из штанов и худи.
Сверху Катя Осадчая накинула куртку-пальто песочного цвета. Также ее стильный образ удачно дополнял головной убор и большие солнцезащитные очки. Наряд звезда соединила с белоснежными кроссовками.
Ведущая собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала легкий макияж.
Прекрасная осень. Когда еще солнечно, но уже прохладно. Когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый,
– подписала фотографии Катя Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Поклонники Кати Осадчей поделились впечатлениями от нового образа. Они оставляют множество комментариев под сообщениями:
- "Шикарная";
- "И одежда в тон осени";
- "Красота";
- "Екатерина, Вы шикарны";
- "Суперфото! Суперпогода";
- "Очень нежное и красивое фото".