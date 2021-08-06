Сначала звездная мамочка отдыхала вместе с сыном и мужем Юрием Горбуновым. Но через несколько дней в Турции ведущему пришлось вернуться в Украину, поскольку запланировано много съемок. А Катя с Иваном продолжили наслаждаться солнечными днями у моря.

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Катя Осадчая с сыном в Турции

Ведущая обнародовала на личной странице в инстаграме фото, где изображена с маленьким Иваном в бассейне. Они нежно обнимали и целовали друг друга. Позади Кати и Ивана есть много красивых растений, которые добавили фотографии атмосферности.

Мамино счастье! Так быстро растет, скоро мама будет не очень нужна, надо ловить моменты,

– написала ведущая под фото.

Беременная Катя Осадчая с сыном в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Беременная Осадчая готовится к пополнению в семье и получает удовольствие от каждого момента этого особого состояния. Этим летом она уже неоднократно побывала у моря, что полезно для будущей мамочки.