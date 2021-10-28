Катя Осадчая показала осенний образ в пальто: фото телеведущей

Украинская телеведущая Катя Осадчая порадовала поклонников новым фото. Она показала вариант элегантного осеннего аутфита, который подойдет для работы и праздничных выходов.

Знаменитости всегда следят за трендами в модном мире. Потому являются примером для многих девушек, которые тоже хотят выглядеть стильно.

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Осенний look Кати Осадчей

Телеведущая является одной из тех женщин, которые показывают, как, где и когда можно выглядеть великолепно. Катя обожает позировать на камеру в атмосферных локациях. На этот раз ею стал осенний хвойный лес.

Осадчая предстала перед объективом возле роскошного автомобиля. Она была одета в пальто светло-коричневого цвета длиной ниже колен. Под ним была светлая водолазка. Наряд соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Из аксессуаров аутфит ведущей дополнили цепочки на шее и шляпка. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.



Катя Осадчая в коричневом пальто / Фото из инстаграма ведущей