Катя Осадчая поделилась новыми фото из Берлина

Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в Германию. Она сама гуляет по улочкам Берлина, наслаждается отдыхом, который совмещает со съемками.

Катя Осадчая обожает путешествия, поэтому во время путешествий часто фотографируется и распространяет в сети разнообразные кадры.

Смотрите также Без Горбунова и сыновей: Катя Осадчая отдыхает в Берлине – яркие фото

Катя Осадчая в Берлине

Звезда обожает Германию и невероятно счастлива, что удалось провести уикенд именно здесь. Поскольку погода была теплой и солнечной, то Катя не упустила случая прогуляться по красивым улочкам.

На этот раз она предпочла комфортную одежду, в которой удобно было исследовать все самые красивые места. А также ведущая призналась, что эти фотографии делали чужие люди.

"Возле Берлинер Дом меня фотографировала девушка из Испании с прекрасным чувством композиции", – рассказала Осадчая.



Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей

"Взгляд снизу – 10-летняя немка", – подписала снимок Катя.



Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей

"Фото с колоннами – группа туристов из Мексики, которые искали лучший ракурс между колоннами и я его нашла", – отметила ведущая.



Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей

Катя поделилась, что уже договорилась со старшим сыном Ильей, который сейчас учится в Канаде, что зимой вместе полетят в Берлин.