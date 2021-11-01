Катя Осадчая поделилась новыми фото из Берлина
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в Германию. Она сама гуляет по улочкам Берлина, наслаждается отдыхом, который совмещает со съемками.
Катя Осадчая обожает путешествия, поэтому во время путешествий часто фотографируется и распространяет в сети разнообразные кадры.
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Катя Осадчая в Берлине
Звезда обожает Германию и невероятно счастлива, что удалось провести уикенд именно здесь. Поскольку погода была теплой и солнечной, то Катя не упустила случая прогуляться по красивым улочкам.
На этот раз она предпочла комфортную одежду, в которой удобно было исследовать все самые красивые места. А также ведущая призналась, что эти фотографии делали чужие люди.
"Возле Берлинер Дом меня фотографировала девушка из Испании с прекрасным чувством композиции", – рассказала Осадчая.
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
"Взгляд снизу – 10-летняя немка", – подписала снимок Катя.
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
"Фото с колоннами – группа туристов из Мексики, которые искали лучший ракурс между колоннами и я его нашла", – отметила ведущая.
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
Катя поделилась, что уже договорилась со старшим сыном Ильей, который сейчас учится в Канаде, что зимой вместе полетят в Берлин.А пока Катя Осадчая находится в Берлине, ее возлюбленный Юрий Горбунов вместе с двумя сыновьями остался дома. Мужчина поделился миловидным кадром, на котором впервые показал лицо крошечного Даниила.