Катя Осадчая и Олег Скрипка поблагодарили военных: "Мы благодарны, любим, пусть вас бережет Бог"

Ведущая Катя Осадчая и певец Олег Скрипка выразили восхищение нашими воинами, ведь то, что они делают сейчас для нас, нельзя описать словами.

Украинские звезды благодарят военных за то, что охраняют нашу землю и всех ее граждан. Сейчас Вооруженные силы Украины являются главными селебрити нашей страны.

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Благодарность военным от Кати Осадчей

Телеведущая обратилась к нашим защитникам в это нелегкое время: "Мы живем в абсолютно страшном сне. Но этот сон был бы еще страшнее без наших защитников и защитниц. Я от всей нашей семьи, от себя, от всех украинцев хочу поблагодарить Вооруженные силы, которые защищают нас абсолютно по всем фронтам. То, что сейчас вы делаете для нас, мы никогда не сможем описать никакими словами. Мы благодарны вам, любим и да бережет вас Бог!".

Обращение Кати Осадчей к военным: смотрите видео онлайн

Олег Скрипка также поблагодарил наших воинов

Музыкант Олег Скрипка также не смог не выразить своего восхищения украинской армией: "Я невероятно поражен, с какой отвагой наши воины защищают нас с вами, наших родителей и детей. Я хочу сказать всем защитникам, Вооруженным силам Украины, огромное, сердечное спасибо!".

Обращение Олега Скрипки к военным: смотрите видео онлайн

Весь цивилизованный мир сейчас поддерживает Украину и ее народ. Во многих городах, в разных уголках нашей планеты, люди выходят на митинги и требуют остановить войну.

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