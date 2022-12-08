Катя Осадчая покрасовалась в вышиванке, как у Зеленского: сколько она стоит

На Екатерины ведущая Катя Осадчая сфотографировалась в эффектной вышиванке от бренда Indposhiv. Такая же, но цвета хаки, есть у президента Зеленского.

В среду, 7 декабря, Катя Осадчая вышла в инстаграм, чтобы поздравить с именинами и себя, и поклонниц Екатерин. О счастье и победе она заговорила в стильной вышиванке от украинского бренда с британским привкусом Indposhiv, передает 24 канал. В его коллекции снялся Маси Найем – адвокат и боец ВСУ, потерявший глаз на войне.

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Катя Осадчая в вышиванке, как у Зеленского

В коллекции Кати Осадчей множество вышитых платьев от модельерки Юлии Магдич, однако в именины она выбрала рубашку от бренда, о котором все заговорили только в 2022 году. На ней льняная вышиванка из национальной коллекции Indposhiv. Ее дизайн разработала белорусская художница Руфина Базлова, которая положила начало направлению протестной вышивки. На ней красным по белому вышитые мужчина и женщина, держащиеся за руки, танки, БТРы и цветущие деревья.

На официальном сайте Indposhiv стоимость такой вышиванки от 11 до 19,5 тысяч гривен.

Катя Осадчая в вышиванке, как у Зеленского / Фото из инстаграма ведущей

В такой же вышиванке, но цвета хаки президент Владимир Зеленский был на церемонии награждения "Национальная легенда Украины" в августе 2022 года. Тогда эта рубашка стала еще одним символом несокрушимости украинского народа.

Зеленский в вышиванке от бренда Indposhiv / Фото Офиса Президента