Два с половиной человека, – Катя Осадчая очаровала миловидным фото с сыном на яхте

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала поклонников новым фото с сыном. Она позировала с сыном на яхте во время прогулки по Днепру.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая много времени уделяет сыну Ивану, который скоро станет старшим братом для третьего ребенка его звездной мамы. Она опубликовала новое фото с мальчиком на личной странице несмотря на то, что редко показывает такие кадры.

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Фото Кати Осадчей с сыном

На днях беременная знаменитость отправилась на прогулку по Днепру на яхте. Звездная мамочка позировала с сыном спиной к камере, ведь она до сих пор скрывает лицо малыша. Катя Осадчая нежно обнимала Ивана и улыбалась.

Иван предстал перед объективом в белой футболке и шортах. При этом телеведущая выбрала широкое голубое платье с серебристым и золотистым принтом и с рюшами на воротничке. Она собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.



Катя Осадча с сыном / Фото из инстаграма звезды

Поклонников очаровало новое фото телеведущей с сыном. Своими впечатлениями они поделились в комментариях: