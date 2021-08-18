Катя Осадчая и Юрий Горбунов на премьере фильма: фото нового выхода звездной пары

Супружеская чета ведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова побывала на предпремьерном показе мультфильма "Гулливер возвращается". Екатерина находится на последних неделях беременности, однако продолжает работать и появляется на светских мероприятиях.

В Киеве состоялся допремьерный показ нового мультфильма, на который знаменитости пришли вместе с детьми. Среди звезд, которые уже успели посмотреть ленту, были Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

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Знаменитая чета находится в ожидании рождения второго общего ребенка. У Екатерины со дня на день могут начаться роды, но она продолжает работать и снимает интересные сюжеты о светской жизни для телезрителей.

Новое фото Осадчей и Горбунова

Для похода в кинотеатр, где Осадчая не только отдыхала, но и работала, она выбрала нежное и легкое платье. Ведущая предстала перед камерой в платье белого цвета и с цветочным принтом с одной стороны. Такой look соединила с черно-белой обувью на низкой подошве, поскольку срок беременности такой что звезда не может позволить себе каблуки.

Визажисты поработали над прической Кати, собрав волосы сзади. Изюминку добавили с помощью нежно-розового обруча. На лице ей сделали макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди аксессуаров летний аутфит беременной ведущей завершили длинные серьги.

Юрий позировал рядом с любимой в черной рубашке и белых штанах, которые соединил с черно-белыми кедами.

"Ура! Кино!", – лаконично подписал фотографию ведущий.



​Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, звездная пара недавно вернулась с отдыха в Турции. Катя и Юрий не потеряли возможность провести летний отпуск возле моря за рубежом. Какие еще известные семьи и куда отправились этим летом – узнавайте