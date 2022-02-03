Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют 5-ю годовщину свадьбы: как звезды поздравляют друг друга

Одна из самых примерных пар украинского шоу-биза отмечает годовщину свадьбы. Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились 3 февраля 2017 года. Сегодня их браку пять лет.

Из-за напряженных графиков – съемок на Западной Украине и работы над сериалом "Безумные соседи" – Катя Осадчая и Юрий Горбунов не могут вырваться в путешествие на годовщину свадьбы. Поэтому деревянный юбилей они празднуют в Киеве и уже очаровали сеть любовными посланиями.

Читайте также В чанах в Буковеле: Злата Огневич показала, как провела время с Катей Осадчей в горах

Катя Осадчая поздравляет Юрия Горбунова с годовщиной свадьбы

Первой с годовщиной поздравила Катя Осадчая. В своем профиле с 1,7-миллионной аудиторией она опубликовала романтическое фото, на котором Юрий Горбунов нежно целует ее в плечо, и ласково обратилась к нему. Ведущая отметила, что за эти пять лет они успели много и поблагодарила за любовь, веселье и приключения.

Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не скучно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше,

– поздравила Катя Осадчая.

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым празднуют годовщину свадьбы / Фото из инстаграма ведущей

Юрий Горбунов поздравляет Катю Осадчую с годовщиной свадьбы

Нашему официальному браку 5 лет! Невероятно, как один день! Спасибо тебе, любимая, за наших детей, за наши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть! Я тебя люблю,

– романтически написал Юрий Горбунов.

Трогательное поздравление шоумен дополнил их неформальными фото. Одно из них сделано летом после третьих родов Кати Осадчей, второе – на уик-энде зимой.

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым празднуют годовщину свадьбы / Фото из инстаграма ведущего