Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали новые фото с самым младшим сыном
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
В воскресенье, 19 сентября, ровно месяц, как на свет появился второй сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Даниил. По случаю знакового дня супруги показали новые кадры из трогательной семейной фотосессии.
Лицо старшего сына Ивана Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали лишь после того, когда ему исполнилось 4 года. Судя по этому, мир не скоро узнает, на кого похож младший отпрыск пары. Звезды, хоть и неохотно, однако публикуют фотографии с одномесячным Даниилом.
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Семейную фотосессию они устроили незадолго после рождения малыша на заднем дворе своего загородного имения. Для появления в кадре супруги выбрали family look – белые футболки и джинсы. Тогда как новорожденного Даниила родители завернули в белый конверт.
Нашему Даниле сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учимся быть родителями сразу двух маленьких детей,
– трогательно подписала Катя Осадчая в инстаграме.
"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сыночек, здоровым и счастливым! Поздравляю тебя, моя Катя Осадчая", – проникновенно обратился к жене и сыну Юрий Горбунов.
Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова с самым младшим сыном
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущего
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущего
Напомним, Катя Осадчая время от времени проводит уикенды с Юрием Горбуновым и сыновьями:
- купается в бассейне, ловя последние теплые дни;
- гуляет по загородному комплексу с Даниилом в коляске и Иваном за рулем детского авто.