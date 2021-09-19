Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали новые фото с самым младшим сыном

В воскресенье, 19 сентября, ровно месяц, как на свет появился второй сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Даниил. По случаю знакового дня супруги показали новые кадры из трогательной семейной фотосессии.

Лицо старшего сына Ивана Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали лишь после того, когда ему исполнилось 4 года. Судя по этому, мир не скоро узнает, на кого похож младший отпрыск пары. Звезды, хоть и неохотно, однако публикуют фотографии с одномесячным Даниилом.

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Семейную фотосессию они устроили незадолго после рождения малыша на заднем дворе своего загородного имения. Для появления в кадре супруги выбрали family look – белые футболки и джинсы. Тогда как новорожденного Даниила родители завернули в белый конверт.

Нашему Даниле сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учимся быть родителями сразу двух маленьких детей,

– трогательно подписала Катя Осадчая в инстаграме.

"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сыночек, здоровым и счастливым! Поздравляю тебя, моя Катя Осадчая", – проникновенно обратился к жене и сыну Юрий Горбунов.

Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова с самым младшим сыном



Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущего



Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграма ведущего