Трогательными поздравлениями в сети и громкой детской вечеринкой в стиле "Щенячьего патруля" подарки для мальчика не закончились. На выходных Катя Осадча и Юрий Горбунов повели сына на вертолетную площадку, чтобы втроем полетать на вертолете над мрачным Киевом.

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Иван мечтал полетать на вертолете, и на день рождения мечта сбылась,

– похвасталась Катя Осадчая.

Так, звездная семья заказала вертолетную экскурсию над мостами столицы. На официальном сайте компании ее стоимость для трех пассажиров составляет 11 570 гривен. Однако, вероятно, мечту Ивана супруги осуществили по бартеру, ведь активно рекламировали полет в своих соцсетях.

Для активного семейного уик-энда Катя Осадчая выбрала комфортный и стильный повседневный образ – белый вязаный свитер, джинсы, кроссовки, кепку и стеганую куртку карамельного оттенка.