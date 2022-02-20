Украинские звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов 18 февраля праздновали день рождения сына Ивана. На следующий день звездные родители устроили вечеринку.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов на дне рождения сына

Шоумен и ведущая организовали празднование в стиле любимого мультсериала Ивана – "Щенячий патруль". Зал был украшен стилизованной фотозоной с надписью "Ивасику – 5" и шариками.

На вечеринке аниматоры развлекали не только детей, но и взрослых. Также на праздновании был яркий кэнди-бар в мультяшном стиле.

Среди гостей на праздник традиционно пришли Потап с Настей Каменских и другие друзья и близкие ведущих.

Детские праздники – любимые праздники,

– поделилась Катя Осадчая.

Вечеринка на 5-летие сына Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграм-сториз звезд

Напомним, в честь дня рождения сына Катя Осадча опубликовала трогательные фото из домашнего архива.