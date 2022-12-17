Instagram за такие слова банит, – Катя Осадчая высказалась об Оксане Байрак и Ани Лорак

Екатерина Осадча высказалась о певице-изменнице Ани Лорак и пророссийском режиссере Оксане Байрак. В одной ведущая заявила, что та не считает Украину своим домом, а в отношении другой выразила надежду, что против нее введут санкции.

Украинскую телеведущую Катю Осадчую подписчики спросили об отношении к звездам с неоднозначной позицией по поводу войны. Она ответила на вопросы в инстаграм-сториз.

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Катя Осадчая об Оксане Байрак

Ведущая высказалась о пророссийском режиссере Оксане Байрак. По словам многих ее коллег, Байрак считала, что Украина вроде бы виновата в обстрелах Донбасса.

Отношение, как к изменнице. Первые санкции СНБО против звезд-предателей уже введены. Думаю, что кинорежиссер на очереди,

– написала Осадчая.

Об Ани Лорак

, что Катя Осадча подразумевает санкции, которые ввели СНБО и Владимир Зеленский против российских артисток, поддержавших войну в Украине. В списках и украинцы – среди которых Ани Лорак, Тодоренко, Повалий и многие другие "звезды". У звезд заберут все государственные награды, заблокируют активы – эти и другие ограничения будут действовать 5 лет.

О певице-изменнице Ани Лорак Катя Осадчая высказалась лаконично.

Instagram за такие слова банит. Я не знаю, как можно делать вид, будто нет войны в твоей стране. Хотя, может, она уже не считает Украину своей страной,

– поделилась звезда.



Осадчая об предательнице / Фото с инстаграм-сториз