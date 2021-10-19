Катя Осадчая показала фото с любимым и двухмесячным сыном: семейные кадры из Турции

В начале октября Катя Осадчая и Юрий Горбунов повезли сына в Турцию. В то время Даниилу было менее двух месяцев. На берегу моря семья устроила трогательную фотосессию.

Два месяца назад, 19 августа, 38-летняя Катя Осадчая родила третьего сына, которого назвала Даниилом. Звезда не показывает его лицо, однако публично поздравляет с взрослением. Она не стала устраивать новую семейную фотосессию, а показала кадры из Турции, которые публика увидела впервые.

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На фото многодетная мама изображена с младшим сыном на руках. Она в легком персиковом платье длины макси с декольте и разрезами. Летний наряд Катя Осадчая дополнила колье и солнцезащитными очками.

В кадре рядом с ней появился любимый Юрий Горбунов. Шоумен одет в светло-голубую рубашку и черные шорты. Их семейные фотографии полны любви и нежности. Видно, с каким трепетом они относятся друг к другу и к двухмесячному Даниилу.

Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение. Юра Горбунов, спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих,

– написала телезвезда.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном в Турции / Фото с инстаграма ведущей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном в Турции / Фото с инстаграма ведущей

Катя Осадчая с сыном в Турции / Фото с инстаграма ведущей