Лозовицкая из "Холостяка" обвинила Алекса во лжи и рассказала, как он просил ее вернуться

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая рассказала, почему разошлась с Топольским. Она обвинила Алекса во лжи и хайпе, а также призналась, что он хотел возобновить отношения.

Лозовицкая в интервью обвинила Топольского во лжи, утверждавшем, что именно он был инициатором их разрыва. Ранее Екатерина ответила, в чем хейтеры обвиняют ее.

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Подробности разрыва Кати с Алексом

Екатерина отметила, что это было их общее решение. По ее словам, Алекс об этом солгал.

Он не может опускаться к такому. Это просто дно. Рассказываю как было. Инициировала разговор я. Но в этом разговоре мы оба были согласны с тем, что нам нужно разойтись. Это было общее решение. Я не знаю, что дает ему право говорить, что это было его решение. Это просто ложь,

– подчеркнула Лозовицкая.

На чем хайпировал Алекс

Она также объяснила, почему после финала "Холостяка" пара почти год постила в соцсети общие счастливые фото, хотя разошлась уже через месяц.

"Это хайп. Все, что он делает, это аудитория и подписчики. Он меня так "обрабатывал" неделю, чтобы я написала нормальный пост. Он меня просто возделывал: "Давай не разбивать сердца миллионам женщин, верящих в этот проект". Я ему ответила, что скажу правду", – признается Катя.

Участница "Холостяка" объяснила, что Топольский хотел поддерживать хорошую картинку, где они общаются и у них все хорошо, но Екатерина этого не захотела.

Алекс просил Катю вернуться

Лозовицкая также рассказала, что после расставания Топольский ей писал и говорил, что сожалеет об их разрыве. "Он мне названивал. Звонил в ночь финала, говорил, что не понимает, чего он Сашу (Мудру, – 24 Канал) протянул до финала. Он мне многое рассказывал, но не знаю, зачем", – ответила она.

Кроме того, Алекс хотел вернуть Екатерину.

Звонил он мне не в трезвом состоянии, поэтому я думаю, что это было искренне. Его обидела Мудрая, и он так – его оскорбили, он прибежал ко мне, говорил: "Я тебя так уважаю..." Он мне писал несколько раз сентиментальные сообщения, что он так сожалеет, что меня не оценил,

– вспоминает Лозовицкая.

Смотрите полное интервью с Екатериной Лозовицкой: видео

Добавим, что сама Екатерина сейчас в отношениях. Она отмечает, что они только начались, однако ее избранник – достойный мужчина. Сам Алекс Топольский тоже похвастался романтическим свиданием с девушкой на Бали. Он показал кадры с любимой, но скрыл ее лицо. По его словам, пара вместе уже около 2 месяцев.