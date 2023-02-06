"Очень расстроилась": что о разрыве Квитковой и Добрынина говорит победительница "Холостяка-12"
Недавно пара, которая сложилась в финале 9 сезона "Холостяка", объявила о разрыве. Даша Квиткова и Никита Добрынин уже несколько недель не живут вместе, однако пытаются сохранить нормальные родительские отношения. А что об этом думает победительница 12 сезона – узнайте дальше.
В интервью 24 Каналу Катя откровенно призналась, огорчила ли ее новость о разрыве отношений Квитковой и Добрынина и не отчаялась ли после этого в реалити-шоу.
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Катя Лозовицкая о разрыве Даши Квитковой и Никиты Добрынина
Катя призналась, что для нее Даша и Никита являлись примером здоровых, взрослых, сознательных отношений. Девушка следила за страницами влюбленных в инстаграмме, вдохновлялась их союзом. И очень расстроилась, когда узнала, что они разошлись.
Однако девушка отметила, что это жизнь, пары расходятся так же как и после проекта "Холостяк". На это есть разные причины и это абсолютно нормально. Поэтому развод Квитковой и Добрынина Катя никак не связывает с проектом.
В проекте меня это никак не разочаровало. Они были вместе уже очень долго, и то, что они смогли построить семью после проекта, родить ребенка и жить счастливо – это показывает лишь то, что на проекте можно встретить своего человека. Конечно, это момент удачи, однако возможность есть, все зависит только от людей,
– сказала Лозовицкая.
Разрыв Квитковой и Добрынина: главное
- 21 января блогер Даша Квиткова объявила о разрыве с Никитой Добрыниным. Влюбленные разъехались, сейчас Даша живет вместе с сыном Львом в доме, который покупала вместе с мужем.
- "У нас нет никаких отношений, кроме родительских. Мы видимся и говорим только о ребенке. Пока я не вижу, что мы можем быть вместе", – говорила Квиткова.
- После выхода интервью Даши Добрынин опубликовал лаконичную заметку, в которой отметил, что быть сейчас отдельно – это совместное решение.
- Фоловеры засыпали блоггерку просьбами сохранить семью, но она отмечала, что пока нет шансов, и она с Никитой точно не сойдутся. Теперь каждый живет в своей жизни.
- А через несколько дней Квиткова с сыном Львом улетела на отдых на Мальдивы, Добрынин остался в Украине. Девушка сама оплатила эту поездку, без помощи Никиты.
- Также Квиткова сдержанно ответила на хейт, потому что ей писали, что она якобы разбила семью, и подтвердила, что рассказала не всю правду, потому что "не расходятся люди, когда в отношениях все хорошо". Однако скандальных деталей от нее не будет. Блогерша написала, что "не святая, со своими приколами", но в разрыве виноваты оба – и она, и Никита Добрынин. Квиткова лишь оговорилась, что вместе им было тяжело и больно.