Екатерина Кухар вспомнила, как в первый день войны проснулась во Франции от звонка няни

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, что была за границей, пока ее дети в Украине проснулись от войны. Звезда не могла успокоиться, пока дочь с сыном не приехали к маме.

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар рассказала, что 23 февраля была в Берлине на балетном конкурсе. В тот же день она переехала в Ниццу, встретила там мужа и они отправились в Ментон.

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В Ментоне Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграли "Жизель", а на следующий день планировали лететь в Киев. Однако их рейс был отменен.

Как Екатерина Кухар узнала о войне

24 февраля началось для нас в 5 утра. Нам в истерике позвонила по телефону няня, которая была одна с нашей маленькой дочерью в Киеве. Двое наших детей родители были в Украине. С этого момента жизнь перевернулась,

– призналась балерина.

"Как пережила этот день уже не помню, я была как обнаженный нерв. Врагу не пожелаю. Перебирала в голове – кому мне звонить, что делать. А между звонками то впадала в полный ступор, то в страшную истерику", – добавила она.

В первые дни полномасштабной войны Екатерина Кухар с мужем пыталась делать все для того, чтобы эвакуировать детей во Францию.

Для нас жизнь и сон остановились, пока мы с разных границ невероятными усилиями не сумели переправить сюда своих детей. Это были самые страшные дни нашей жизни. Мои родители отказались уезжать. Каждое утро я просыпаюсь в холодном поту, со страхом взять телефон и набрать номер,

– поделилась артистка.

Где теперь Кухар и чем она занимается

Екатерина Кухар осталась во Франции, как и многие другие артисты. По словам балерины, во время войны они имеют особую миссию.

"27 марта, в день театра, Opera de Paris нас пригласили на благотворительный концерт в поддержку Украины. Деньги от продажи билетов будут переданы Alliance Urgences Ukraine. На нас, артистах, которые 24 февраля были на гастролях и не смогли вернуться, лежит важнейшая миссия – правдиво освещать события в Украине. Быть на информационной, культурной передовой. Стоя на сцене перед французской публикой, не могу иногда сдержать слез, когда все стоя слушают и поют Гимн Украины", – призналась хореографиня.