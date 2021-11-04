Картинг, дрифт и квадроциклы: Игорь Ласточкин – об экстремальных развлечениях с сыном

Во время съемок шоу Нового канала "Дети против звезд" актер и юморист рассказал, как проводит свободное время со своим малым. По его словам, сын унаследовал от него любовь к экстремальным видам развлечений.

Часто наши детские увлечения превращаются в хобби и способ перезарядиться во взрослой жизни. Юморист Игорь Ласточкин, например, с детства занимается картингом.

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"Когда впервые столкнулся с картом, не понял, что это. Я был очень маленький и не понимал, что это гремит, жужит, рычит. Видел, что среди шин и кустов едет какая-то голова, и все (смеется). Спросил у родителей. Они сказали, что это машинки-карты. И мне стало еще более интересно! Как выглядят машины, я знал, но это же что-то совсем другое. К тому времени это удовольствие было доступно, но вообще не осовременено. Для того, чтобы начать ехать, карт должен был кто-то пнуть, и тогда уже на ходу он заводился", – поделился юморист.



Игорь Ласточкин в шоу "Дети против звезд" / Фото пресс-службы Нового канала

Актер признается, что сейчас катается не часто, но с удовольствием. Со временем и сына к этому спорту приобщит. А пока что разделяет с малым другие увлечения.

Сын с картами еще не знаком, а вот квадроциклы... Это его любимая тема! Мы вместе катаемся. Также ездим на дрифт. Были и на заездах украинских кубков, и на международных соревнованиях. Очень интересно!

– рассказал актер.

Самым экстремальным поступком Игоря Ласточкина был прыжок с банджи:

"Сначала я прыгнул вперед лицом, и это уже было для меня "что-то"! А потом мне сказали, что надо прыгнуть задом. Я словно понимал, что ничего страшного там нет, потому что прыгал не над землей или водой, а в специальную подушку. Но все равно ощущение свободного падения ни с чем не сравнить".