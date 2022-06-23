Кароль, Дзидзьо, Санина: шоу-биз объединился и выпустил патриотический хит "Ми з України"

Самые популярные звезды украинского шоу-биза впервые записали общий трек. Он получил название "Ми з України", а клип на него был снят в разных уголках нашей Родины и за ее пределами.

Авторами патриотической песни "Ми з України" стали талантливые украинские композиторы Артур Железняк и Маша Личи. Однако, вероятно, она так и осталась бы одной из, если бы ее не записали топовые звезды нашей эстрады. Среди них не только певцы, но и телеведущие.

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Кто из звезд спел "Ми з України":

Оля Полякова;

Дзидзьо;

Наталья Могилевская;

Тина Король;

Фагот из ТНМК;

Юлия Санина из группы The Hardkiss;

MELOVIN;

Оля Цыбульская;

Alekseev;

Настя Каменских;

Злата Огневич;

Александра Зарицкая из группы KAZKA;

Сергей Бабкин;

Артем Пивоваров;

Владимир Остапчук;

Алексей Суханов.

Зачем украинский шоу-биз объединился в одном хите

Песня "Ми з України" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины,

– говорится в описании.

Так что звездный бомонд тоже продемонстрировал единство. Более того, знаменитости сняли трогательный клип на трек, в котором каждый из них появился с сине-желтым флагом. Кто-то снимался в Украине, кто-то – за границей. Видео срежиссировал Константин Гордиенко.

Звезды шоу-биза – Ми з України: смотрите видео онлайн

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