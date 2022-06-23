Кароль, Дзидзьо, Санина: шоу-биз объединился и выпустил патриотический хит "Ми з України"

23 июня 2022 , 13:00
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Источник:

ютуб-канал "Україна"

Самые популярные звезды украинского шоу-биза впервые записали общий трек. Он получил название "Ми з України", а клип на него был снят в разных уголках нашей Родины и за ее пределами.

Авторами патриотической песни "Ми з України" стали талантливые украинские композиторы Артур Железняк и Маша Личи. Однако, вероятно, она так и осталась бы одной из, если бы ее не записали топовые звезды нашей эстрады. Среди них не только певцы, но и телеведущие.

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Кто из звезд спел "Ми з України":

  • Оля Полякова;
  • Дзидзьо;
  • Наталья Могилевская;
  • Тина Король;
  • Фагот из ТНМК;
  • Юлия Санина из группы The Hardkiss;
  • MELOVIN;
  • Оля Цыбульская;
  • Alekseev;
  • Настя Каменских;
  • Злата Огневич;
  • Александра Зарицкая из группы KAZKA;
  • Сергей Бабкин;
  • Артем Пивоваров;
  • Владимир Остапчук;
  • Алексей Суханов.

Зачем украинский шоу-биз объединился в одном хите

Песня "Ми з України" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины,
– говорится в описании.

Так что звездный бомонд тоже продемонстрировал единство. Более того, знаменитости сняли трогательный клип на трек, в котором каждый из них появился с сине-желтым флагом. Кто-то снимался в Украине, кто-то – за границей. Видео срежиссировал Константин Гордиенко.

Звезды шоу-биза – Ми з України: смотрите видео онлайн

Как сеть реагирует на "Ми з України"

  • "Мурашки по телу и слезы градом. Мы идем к победе. Трудно, с большими потерями, но с огромной верой в нашу победу! Мы из Украины";
  • "Очень хорошая песня и состав звезд. У меня только слезы и гордость за нашу страну и артистов";
  • "Ничего более сильного еще не слышала. Мурашки по коже всю песню";
  • "Очень круто, что столько артистов объединились в одной песне. Мы из Украины! Свободны, едины! С песней к победе";
  • "На конец клипа аж пустила слезу! Мы выстоим, мы победим! Ведь мы украинцы, мы сила! Спасибо, что вспомнили в тексте о Харькове. Восстановим все города и будем процветать";
  • "Однако сила! Подзарядка положительных эмоций! Молодцы, спасибо".
Автор: Марина Джура