"Карьера или Родина": Осадчая публично обратилась к Лораку, Лободе и Тодоренко, которые в России

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поддерживает информационный фронт разными публикациями, выражая свою проукраинскую позицию. Ведущая на этот раз обратилась к гастролерам Ани Лорак, Светлане Лободе, Регине Тодоренко и Анне Седоковой, которые годами живут в России.

С началом войны России с Украиной некоторые звезды отмалчивались, чтобы не потерять работу в стране-агрессоре. Такие, как Лорак, Лобода, Седокова, Тодоренко просто пожелали странам мира, не уточняя, какую сторону они заняли.

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Такой подход российских гастролеров из Украины возмутили тысячи человек, среди них – и Катю Осадчую. В новых инстаграм-сторис она обратилась к певицам, где попросила не молчать, ведь их страна – в руинах.

С Ани Лорак мы не общались восемь лет. Но украинка из Черновцов не может молчать, когда ее страну расстреливает Россия. Хотя здесь такое дело: карьера или Родина,

– заметила Осадчая.

Осадчая написала Ани Лорак / Фото из инстаграм-сторис Осадчей

Светлана Лобода, нас нельзя назвать хорошими знакомыми, но может ты увидишь. Ты знаешь, как все на самом деле. Дочь с мамой Нателлы Крапивиной (продюсер российского шоу на канале "Пятница" – Showbiz 24) сидят в подвале под обстрелами россиян. Скажи правду. Ведь пользоваться украинским паспортом нужно заслужить,

– обратилась Катя.

Светлана Лобода в сторис Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Регина Тодоренко, девушка с украинским паспортом и карьерой в России – не молчи!

– написала Екатерина ведущей, которая замужем за российским исполнителем Владом Топаловым.

Осадчая написала Тодоренко / Фото из инстаграма ведущей

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Анна Седокова, не молчи. Ты именно в Украине начала свою карьеру, у тебя есть множество друзей, и ты не можешь не знать, что происходит на самом деле. А кормишь подписчиков картинками "Миру – мир". Нет, так не работает больше,

– написала женщина.

Седокова в сторис Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Пока ни одна из украинских певиц в России не ответила на возмущение Осадчей.

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