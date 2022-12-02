Подходит костюм г**дона, – Даша Астафьева лаконично прокомментировала скандальные заявления Веста

Украинская модель и волонтер Даша Астафьева лаконично ответила Канье Весту на его скандальные заявления о Гитлере. Она иронически высказалась о его наряде.

Американский рэпер Канье Вест опозорился несколькими заявлениями о его приверженности Гитлеру и уже получил осуждение со стороны общества. Также ему ответили украинская певица и модель Даша Астафьева.

К слову Канье Вест расхвалил Гитлера: Маск немедленно забанил его в твиттере.

Даша Астафьева о Канье

Знаменитость высказалась о нарядах Канье Веста, в котором он пришел на интервью – это была полная черная балаклава, закрывавшая его лицо. Советами по нарядам она поделилась и в сторону русских оккупантов.

Как Канье Весту все же подходит костюм г**дона! Предлагаю пигодогам черные целлофановые плащи – стильно и удобно,

– написала Даша Астафьева.



Даша Астафьева о заявлениях Канье Веста / Фото с инстаграм-сториз

Что сказал Канье Вест и какая реакция его ждала

В интервью Алексу Джонсу рэпер заявил, что видит "хорошие вещи" в Гитлере, приплел ему изобретение автомагистралей и микрофона и сказал, что мы "должны перестать осуждать нацистов". Также он опровергал Холокост и критиковал евреев.

Пользователи Твиттера попросили Илона Маска отреагировать на его противоречивые заявления и картинку свастики, переплетенной со звездой Давида, которую тот запостил на странице. Так что изобретатель "забанил" его в сети.

"Я старался как мог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет приостановлен", – написал Илон Маск.