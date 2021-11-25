Канье Уэст публично заявил, что хочет вернуть Ким Кардашян

Американский рэпер Канье Уэст на днях рассказал, что совершил много ошибок в браке, но хочет его вернуть. Тем временем Ким Кардашян была замечена на свидании с Питом Дэвидсоном.

В одной из церквей Лос-Анджелеса Канье Уэст выступил с речью, которую посвятил своему браку. Мужчина в очередной раз подчеркнул, что не хочет расставаться с женой.

К теме Ким Кардашян официально встречается с комиком Питом Дэвидсоном, – СМИ

Канье Уэст хочет вернуть Кардашян

"Бог хочет, чтобы вы видели, что все можно искупить. И что все отношения, которые мы создали, в которых мы совершили ошибки, в которых я совершил ошибки… я публично творил ненужные для мужчины вещи. Я не знал, что сегодня буду стоять здесь за этим микрофоном. Я здесь, чтобы все изменить", – поделился рэпер.

Канье Уэст добавил, что делает все для того, чтобы быть рядом со своей семьей. Он подчеркнул, что воссоединение Ким и Канье должно состояться.

Я стараюсь высказать это лучше всего — я должен вернуться домой. Потому что если враг может разделить Кимье (Ким и Йе), то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв – это нормально. Но когда Бог воссоединит Кимье, появятся миллионы семей, на которые это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму,

– заявил исполнитель.

Ким Кардашян в то время сходила на свидание

Пока Канье Уэст говорит о том, что хочет вернуть экс-жену, она ходит на свидание с новым бойфрендом. На днях ее увидели на прогулке с Питом Дэвидсоном. Пара улыбалась и держалась за руки.

Ким впервые встречается с кем-то после того, как начался ее развод, поэтому события разворачиваются очень медленно,

– поделился инсайдер.

Звезды действительно пока не проявляют серьезности намерений. Ведь они живут в разных городах и видятся редко.