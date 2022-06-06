"Каминг-аут шоу-бизнеса": Оля Цыбульская удивила признанием об отношениях с коллегами

В интервью нам Оля Цыбульская призналась, что из-за войны шоу-бизнес разрушился, потому что наконец исчезли первые, вторые, третьи эшелоны. Сейчас, по мнению певицы, все объединены одной целью – создавать украинское.

Во время разговора Оля Цыбульская не призналась 24 каналу, сблизила ли ее война с кем-то из коллег, но отметила, что все стали более родными, потому что "нивелировались все достижения". Сейчас никто ни с кем не таскается, не гонится за просмотрами на ютубе, а "очень много вкалывает" на благо Украины.

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Почему украинский шоу-биз сделал каминг-аут

Певица считает, что после 24 февраля множество звезд показали свое истинное лицо и проявили себя как настоящие украинцы. Вместо того чтобы набивать себе цену, все работают на нашу главную победу.

Мне кажется, что в нашем государстве за этот год произошло два каминг-аута: один – Melovin, когда он целовался на сцене, а второй – каминг-аут шоу-бизнеса, когда все стали наконец-то украинцами. И я этому очень рада, наконец-то мы в одной лодке, и лодка эта называется "Украина",

– вдохновенно заявила Оля Цыбульская.

"Будет очень хорошо, много музыки и стихов, и я надеюсь, что после войны будет еще больше взаимоуважения и взаимоподдержки", – добавила артистка.

Интервью Оли Цыбульской об отношениях со звездными коллегами и войне: смотрите видео онлайн

К слову, в интервью нам Цыбульская призвала "не грызть Леську" за флешмоб "Красота для ВСУ". Телеведущая запустила его, чтобы "поднять моральный, ну и мужской дух" нашим защитникам, за что на нее набросились с обвинениями в объективации украинской женщины. В то же время певица считает, что эта инициатива Никитюк не о том, что женщина – "приложение к мужчине".

"Наши мужчины уважают женщин. Глаза хотят видеть красоту, поэтому это не для мужчины – это для себя в первую очередь и для того, чтобы они знали, куда хотят возвращаться и кто их ждет", – объясняла нам артистка.