Камалия призналась, как Киркоров реагировал на ее сообщение о войне в Украине

Украинская певица Камалия писала и посылала фото с войны в Украине российскому коллеге Филиппу Киркорову. Но тот, вероятно, заблокировал звезду в социальных сетях.

Известная украинская певица Камалия в первые дни полномасштабной войны обращалась к россиянам с просьбой повлиять на решение своего президента. Также она писала российским коллегам, в частности, "запрещенному" артисту Филиппу Киркорову.

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Камалия хотела связаться с Киркоровым

Исполнительница призналась, что после ее сообщений артисту, вероятно, он бывшую подругу заблокировал.

Он на меня подписан. Я тоже подписана. И в инстаграмме, и в фейсбуке. Все смотрели мои эфиры. Он никак не отреагировал. Вообще никак. Позже я написала. Отправила фото. Тоже ничего. А сейчас я вообще не могу найти в своих контактах его телефон. Я не знаю, почему. Просто исчез,

– рассказала Камалия.

Также певица добавила, что разговаривала с российскими журналистами. Они вроде бы верят Камалии, но руководствуются страхом.

"Они все понимают, они все верят мне, но говорят: "Ты же понимаешь, нас здесь просто посадят на 15 лет, мы не можем говорить правду как вы". Знаешь, когда они начнут получать сообщения о смерти мужчин и сыновей… Я думаю, долго скрывать все это и молчать руководство России не сможет", – отметила звезда.

Сейчас они скрывают, но еще чуть-чуть, и больше не смогут это делать. Не сможет Путин так долго скрывать все свои преступления. Правда, все равно откроется. Но хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше. Потому что уже так называемый "братский" народ ненавидит друг друга,

– подытожила Камалия.

Кто еще связывался с Киркоровым