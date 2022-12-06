Камалия в военной форме выпустила ритмичный трек "Кордони": зажигательное видео

В День Вооруженных Сил Украины Камалия выпустила новый ритмичный трек "Кордони" и клип на него. В видео певица, которая думает о вступлении в ВСУ, снялась в военной форме.

Релиз трека "Кордони" состоялся 6 декабря. Камалия якобы умышленно надела военную форму, чтобы напомнить, что Украину защищают не только мужчины, но и отважные женщины.

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Видео на песню "Кордони" срежиссировал Влад Разиховский, снимавший клипы Оксане Мухе, группам "Без Обмежень", МЕРІ. В нем, кстати, можно увидеть героиню любимого мема украинцев – россиянку, которая не хотела уезжать из Крыма после "хлопков". С нее раньше постебались Леся Никитюк, Jerry Heil и электронный дуэт Emdivity.

У нас свої шляхи і закони! На своїй землі ми не знаємо втоми! Залиш наші кордони. Краще додому, повертайся додому,

– обратилась Камалия к российским оккупантам в песне.

Камалия – Кордони: смотрите видео онлайн

Интересно, что недавно Камалия говорила о вступлении в ВСУ. Она как дочь военного знает, что такое обучение и полигоны, поэтому статус военнослужащей ее не пугает.

"Мне военные говорят, что то, что я делаю сейчас для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому сейчас думаю над этим вопросом", – делилась звезда в ноябре, имея в виду благотворительные выступления в поддержку Родины.