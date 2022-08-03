"То ли Боря Апрель, то ли Повалий": фаны раскритиковали макияж Камалии в новом клипе
Источник:инстаграм Камалии
Украинская певица Камалия анонсировала новую песню и клип на нее. Но пользователей сети привлек макияж звезды, который показался им неудачным.
Украинская певица Камалия анонсировала выход новой песни и клипа, посвященной событиям в Украине. Она опубликовала небольшой ролик, являющийся отрывком будущей видеоработы звезды.
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Камалию раскритиковали за макияж
Как стало известно из видео, исполнительница вскоре опубликует песню "Война". В клипе она разместит кадры украинских полей, ролики из Киева и фото украинцев.
Отрывок нового клипа Камалии: смотрите видео
Впрочем, внимание пользователей привлек образ Камалии, в частности ее макияж.
- "Все очень круто, только с лицом что-то не доработано, просится более натуральный оттенок";
- "Что это с макияжем? На вид не профессиональный и ужасный. Вы – красивая, с украинской внешностью и чертами женщина, которая мне нравится. А это для меня шок, откровенно говоря";
- "Песня хороша, а макияж просто ужас";
- "Немного переборщил визажист с цветом лица";
- "Я думала, что Повалий воскресла";
- "Визажист что-то переусердствовал";
- "Очень внешне стала похожа на Повалий";
- "Думала, что Повалий, а потом – мужчина. Это показывает важность нормального визажиста, знающего, где скрыть, а где подчеркнуть";
- "Вот смотрю и не понимаю, будь то Боря Апрель или Повалий. Увольте своего визажиста".
Но не все поклонники Камалии упрекнули ее в макияже. Другие ждут премьеры песни.
- "Очень сильно";
- "Песня просто невероятная, до слез";
- "Вы такая красивая";
- "Хорошо, чувственно, до слез. Боже, как хочется мира на нашей земле".
Что ответила Камалия
Певица ответила поклонникам критики. Она отметила, что такой макияж – часть идеи клипа.
"Люби мои, не волнуйтесь вы так за мой макияж, так было задумано! Может, кто-то догадается, что мы этим хотели сказать? Я никогда не делала себе никакую пластику! Это все макияж и свет".