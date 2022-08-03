"Чи то Боря Апрєль, чи то Повалій": фани розкритикували макіяж Камалії в новому кліпі

Українська співачка Камалія анонсувала нову пісню та кліп на неї. Та користувачів мережі привернув увагу макіяж зірки, який здався їм невдалим.

Українська співачка Камалія анонсувала вихід нової пісні та кліпу, яку присвятила подіям в Україні. Вона опублікувала невеликий ролик, що є уривком майбутньої відеороботи зірки.

Читайте також Переселенці пропонували гроші Лесі Нікітюк: як відреагувала телеведуча

Камалію розкритикували за макіяж

Як стало зрозуміло з відео, виконавиця незабаром опублікує пісню "Війна". У кліпі вона помістить кадри українських полів, ролики з Києва та фото українців.

Уривок нового кліпу Камалії: дивіться відео

Втім, увагу користувачів привернув образ Камалії, а зокрема її макіяж.

"Усе дуже круто, тільки з обличчям щось не допрацьовано, проситься більш натуральний відтінок";

"Що це з макіяжем? На вигляд не професійний та жахливий. Ви – вродлива, з українською зовнішністю та рисами жінка, яка мені до вподоби. А це для мене шок, відверто кажучи";

"Пісня гарна, а макіяж просто жах";

"Трохи переборщив візажист з кольором обличчя";

"Я думала, то Повалій воскресла";

"Візажист щось перестарався";

"Дуже зовні стала схожа на Повалій";

"Думала, що Повалій, а потім – чоловік. Це показує важливість нормального візажиста, який знає, де приховати, а де підкреслити";

"Ось дивлюсь і не розумію, чи то Боря Апрєль, чи то Повалій. Звільніть свого візажиста".

Але не всі шанувальники Камалії дорікнули їй за макіяж. Інші чекають на прем'єру пісні.

"Дуже сильно";

"Пісня просто неймовірна, до сліз";

"Ви така красива";

"Гарно, чуттєво, до сліз. Боже, як хочеться миру на нашій землі".

Що відповіла Камалія

Співачка відповіла шанувальникам на критику. Вона зазначила, що такий мейкап – частина ідеї кліпу.

"Любі мої, не хвилюйтеся ви так за мій макіяж, так було задумано! Може, хтось здогадається, що ми цим хотіли сказати? Я ніколи не робила собі ніяку пластику! Це все макіяж і світло".