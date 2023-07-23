Камалия вместе с дочками впервые за долгое время вернулись в Украину: нежные фото

Камалия порадовала поклонников фото с Украины со своими дочками. Арабелла и Мирабелла на время вернулись в Киев. Девушки очень рады, потому что они давно этого ждали и даже мечтали о возвращении домой.

Ранее исполнительница рассказывала, что девочки очень скучают по дому. Так что на летних каникулах их папа Мохаммад Захур исполнил небольшую мечту дочек.

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Камалия вернулась в Украину

Певица выставила фото с двумя дочерьми на фоне поезда "Укрзализныци". Она надела летнее платье в разноцветный абстрактный принт. Одна из ее дочерей выбрала приталенное нежно-фиолетовое платье, а другая надела костюм, состоящий из коричневых шорт и кофты с белой надписью. На фото мама с дочерьми обнялись и выглядели счастливыми.

Папа пообещал, папа сделал. Как говорят у нас в Украине: Добро пожаловать,

– написала под фото артистка.

Известно, что 9-летние Арабелла и Мирабелла сейчас живут в Лондоне с папой. Ведь из-за полномасштабной войны они перешли в школу в Великобритании. В Киев девушки вернутся, когда обучение возобновится в офлайн-формате.